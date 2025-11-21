Soirée berrichonne

21 Rue de Bourgogne Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Poésie et musique seront réunies lors de cette soirée avec des textes savoureux de Jean-Louis Boncoeur interprétés par Jean Huguet et ponctués de musique traditionnelle du Berry par Gérard Guillaume.

Un délicieux moment en perspective avec ce duo 100% local ! Sur inscription. .

21 Rue de Bourgogne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 74

L’événement Soirée berrichonne Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme