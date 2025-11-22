Soirée Berticot Nouveau Villeneuve-de-Duras
Soirée Berticot Nouveau Villeneuve-de-Duras samedi 22 novembre 2025.
Soirée Berticot Nouveau
Salle des fêtes Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Vente de vin Berticot. Restauration sur place avec vente à l’assiette de charcuterie, moules/frites, fromages, desserts, café… .
Salle des fêtes Villeneuve-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 75 47 contact@berticot.com
