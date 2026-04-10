SOIRÉE BESSERAT DE BELLEFON Baillargues
SOIRÉE BESSERAT DE BELLEFON Baillargues dimanche 19 avril 2026.
Baillargues
SOIRÉE BESSERAT DE BELLEFON
Domaine de Massane Baillargues Hérault
Tarif : 110 – 110 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
BESSERAT DE BELLEFON S’INVITE À AZALÉE
Le temps d’une soirée, la maison Besserat de Bellefon prend place à la table du restaurant Azalée, au cœur de HORIZON RESORT MASSANE , aux portes de Montpellier.
Samedi 18 avril 2026 | 19h00 23h30
BESSERAT DE BELLEFON S’INVITE À AZALÉE
Le temps d’une soirée, la maison Besserat de Bellefon prend place à la table du restaurant Azalée, au cœur de HORIZON RESORT MASSANE , aux portes de Montpellier.
Samedi 18 avril 2026 | 19h00 23h30
Nous vous invitons à vivre une expérience gastronomique unique, où chaque création du Chef s’accorde avec finesse aux cuvées emblématiques de la Maison.
Au programme de cette soirée d’exception
– Un accord mets & champagnes soigneusement élaboré
– Un menu en 6 services, créatif et de saison
– Une sélection de 6 cuvées Besserat de Bellefon
– 110 € par personne
Entre terroir, élégance et savoir-faire champenois, cette parenthèse promet un moment hors du temps.
Sur réservation .
Domaine de Massane Baillargues 34670 Hérault Occitanie +33 4 67 87 87 87 reception@horizon-resort.com
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English :
BESSERAT DE BELLEFON AT AZALÉE
For one evening, the House of Besserat de Bellefon takes its place at the table of the Azalée restaurant, in the heart of HORIZON RESORT MASSANE , just outside Montpellier.
Saturday, April 18, 2026 | 7:00 pm to 11:30 pm
L’événement SOIRÉE BESSERAT DE BELLEFON Baillargues a été mis à jour le 2026-04-08 par 34 OT MONTPELLIER
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