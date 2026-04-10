Baillargues

SOIRÉE BESSERAT DE BELLEFON

Domaine de Massane Baillargues Hérault

Tarif : 110 – 110 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

BESSERAT DE BELLEFON S’INVITE À AZALÉE

Le temps d’une soirée, la maison Besserat de Bellefon prend place à la table du restaurant Azalée, au cœur de HORIZON RESORT MASSANE , aux portes de Montpellier.

Samedi 18 avril 2026 | 19h00 23h30

BESSERAT DE BELLEFON S’INVITE À AZALÉE

Le temps d’une soirée, la maison Besserat de Bellefon prend place à la table du restaurant Azalée, au cœur de HORIZON RESORT MASSANE , aux portes de Montpellier.

Samedi 18 avril 2026 | 19h00 23h30

Nous vous invitons à vivre une expérience gastronomique unique, où chaque création du Chef s’accorde avec finesse aux cuvées emblématiques de la Maison.

Au programme de cette soirée d’exception

– Un accord mets & champagnes soigneusement élaboré

– Un menu en 6 services, créatif et de saison

– Une sélection de 6 cuvées Besserat de Bellefon

– 110 € par personne

Entre terroir, élégance et savoir-faire champenois, cette parenthèse promet un moment hors du temps.

Sur réservation .

Domaine de Massane Baillargues 34670 Hérault Occitanie +33 4 67 87 87 87 reception@horizon-resort.com

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English :

BESSERAT DE BELLEFON AT AZALÉE

For one evening, the House of Besserat de Bellefon takes its place at the table of the Azalée restaurant, in the heart of HORIZON RESORT MASSANE , just outside Montpellier.

Saturday, April 18, 2026 | 7:00 pm to 11:30 pm

L’événement SOIRÉE BESSERAT DE BELLEFON Baillargues a été mis à jour le 2026-04-08 par 34 OT MONTPELLIER