Soirée Bestiaire d’amour musical Le Mage
Soirée Bestiaire d’amour musical Le Mage samedi 25 avril 2026.
Le Mage
Soirée Bestiaire d’amour musical
Restaurant O Ma Joie 29 Grand Rue Le Mage Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:18:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Le restaurant O Ma Joie vous invite à une soirée originale et pleine de sensibilité avec le spectacle Bestiaire d’amour musical de Marc Loy & l’Arche de Noé. .
Restaurant O Ma Joie 29 Grand Rue Le Mage 61290 Orne Normandie +33 9 67 63 34 67
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English : Soirée Bestiaire d’amour musical
L’événement Soirée Bestiaire d’amour musical Le Mage a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Touisme des Hauts du Perche