Le Mage

Soirée Bestiaire d’amour musical

Restaurant O Ma Joie 29 Grand Rue Le Mage Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:18:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le restaurant O Ma Joie vous invite à une soirée originale et pleine de sensibilité avec le spectacle Bestiaire d’amour musical de Marc Loy & l’Arche de Noé. .

Restaurant O Ma Joie 29 Grand Rue Le Mage 61290 Orne Normandie +33 9 67 63 34 67

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English : Soirée Bestiaire d’amour musical

L’événement Soirée Bestiaire d’amour musical Le Mage a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Touisme des Hauts du Perche