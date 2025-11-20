Soirée Beujolais Nouveau La Joie de Vivre

Griselles Loiret

Début : 2025-11-20 19:30:00

Soirée Beaujolais Nouveau

Soirée du Beaujolais nouveau organisée par La Joie de Vivre à la Salle Polyvalente de Griselles le 20 novembre à 19 h 30.

Plateau de charcuterie, Fromage, Dessert et Café. Sur réservation 22 .

Griselles 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 62 02

