Soirée Beujolais Nouveau La Joie de Vivre Griselles

2025-11-20 19:30:00
Soirée du Beaujolais nouveau organisée par La Joie de Vivre à la Salle Polyvalente de Griselles le 20 novembre à 19 h 30.
Plateau de charcuterie, Fromage, Dessert et Café. Sur réservation 22 .
Griselles 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 62 02
English :
Beaujolais Nouveau Evening
German :
Beaujolais Nouveau-Abend
Italiano :
Serata Beaujolais Nouveau
Espanol :
Noche de Beaujolais Nouveau
