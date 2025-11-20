Soirée Beujolais Nouveau La Joie de Vivre Griselles

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

2025-11-20 19:30:00
Soirée Beaujolais Nouveau
Soirée du Beaujolais nouveau organisée par La Joie de Vivre à la Salle Polyvalente de Griselles le 20 novembre à 19 h 30.
Plateau de charcuterie, Fromage, Dessert et Café. Sur réservation 22  .

Griselles 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 62 02 

English :

Beaujolais Nouveau Evening

German :

Beaujolais Nouveau-Abend

Italiano :

Serata Beaujolais Nouveau

Espanol :

Noche de Beaujolais Nouveau

