SOIREE BHAJANS Grange d’Oudan Oudan

Grange d'Oudan En face de la mairie Oudan Nièvre

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-08-23 18:30:00

fin : 2025-08-23 22:00:00

2025-08-23

Soirée animée par des chants spirituels indiens appelés Bhajans, avec le groupe Ram Sita Ram il y aura à l’harmonium et au chant Anne, aux kaïminis et au chant Olivier et Willy au chant et au Mridangam (percussions traditionnelles de l’Inde). Participation libre au chapeau pour les musiciens avec un minimum de 15 euros souhaité. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez amener un plat de votre choix que nous partagerons après les chants. Inscription obligatoire avant le 20 août .

Grange d'Oudan En face de la mairie Oudan 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

