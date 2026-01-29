SOIRÉE BHAJANS ASSOCIATION MAINS LIBRES Sauveterre-de-Comminges

SOIRÉE BHAJANS

ASSOCIATION MAINS LIBRES 120 Route de Rapanas Sauveterre-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 17:00:00

fin : 2026-02-15 21:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Chants méditatifs de l’Inde à l’occasion de Shiva Ratri (la fête de Shiva), dégustation d’un halava et d’un tchai (pâtisserie indienne et boisson chaude).

Les bhajans (prononcez badjane) sont des chants de mantras tirés des textes sacrés de l’Inde. Entonnés en groupe et accompagnés d’instruments de musique, ils ont pour effets d’apaiser le mental et de générer une joie communicative.

Intervenant Vincent Comiti Chant, mridanga (percussion) et harmonium indien.

Entrée Participation libre

La totalité des entrées est reversée à une association caritative en Inde.

Inscription (indispensable car places limitées).

La soirée se termine par la dégustation d’un halava et d’un tchai (pâtisserie indienne et boisson chaude aux épices)

Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter votre coussin ou zafu nous serons assis au sol (des chaises seront bien sûr disponibles pour les personnes ne pouvant s’asseoir en tailleur). .

ASSOCIATION MAINS LIBRES 120 Route de Rapanas Sauveterre-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie association.mainslibres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meditative songs from India on the occasion of Shiva Ratri (Shiva’s festival), tasting of halava and tchai (Indian pastry and hot drink).

L’événement SOIRÉE BHAJANS Sauveterre-de-Comminges a été mis à jour le 2026-01-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE