SOIRÉE BHAJANS ASSOCIATION MAINS LIBRES Sauveterre-de-Comminges

Informations pratiques

Sauveterre-de-Comminges

SOIRÉE BHAJANS

ASSOCIATION MAINS LIBRES 120 Route de Rapanas Sauveterre-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-07-05 21:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Les bhajans (prononcez badjane) sont des chants de mantras tirés des textes sacrés de l’Inde. Entonnés en groupe et accompagnés d’instruments de musique, ils ont pour effets d’apaiser le mental et de générer une joie communicative.

Chants méditatifs de l’Inde.

Intervenants Vincent Comiti Chant, mridanga (percussion) et Catherine Provence à l’harmonium indien. La totalité des entrées est reversée à une association caritative en Inde. Don suggéré 15€

Inscription (indispensable car places limitées).

La soirée se termine par la dégustation d’un halava et d’un tchai (pâtisserie indienne et boisson chaude aux épices)

Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter votre coussin ou zafu nous serons assis au sol (des chaises seront bien sûr disponibles pour les personnes ne pouvant s’asseoir en tailleur). .

ASSOCIATION MAINS LIBRES 120 Route de Rapanas Sauveterre-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Bhajans (pronounced badjane) are mantra chants taken from sacred Indian texts. Sung in a group and accompanied by musical instruments, they have the effect of calming the mind and generating infectious joy.

L’événement SOIRÉE BHAJANS Sauveterre-de-Comminges a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE