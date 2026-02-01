Soirée Biathlon Fondue Nozeroy
Soirée Biathlon Fondue Nozeroy mardi 17 février 2026.
Soirée Biathlon Fondue
Place des Annonciades Nozeroy Jura
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 18:30:00
fin : 2026-02-17 23:00:00
Date(s) :
2026-02-17
Format course à pieds + tir par équipe de 2, ouvert à tous. Fondue et dessert à partir de 21 h. Inscriptions possibles sur place. .
Place des Annonciades Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté skiclubplateaunozeroy39@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Biathlon Fondue
L’événement Soirée Biathlon Fondue Nozeroy a été mis à jour le 2026-02-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA