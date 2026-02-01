Soirée Biathlon Fondue

Place des Annonciades Nozeroy Jura

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base

Début : 2026-02-17 18:30:00
fin : 2026-02-17 23:00:00

Début : 2026-02-17 18:30:00

fin : 2026-02-17 23:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Format course à pieds + tir par équipe de 2, ouvert à tous. Fondue et dessert à partir de 21 h. Inscriptions possibles sur place. .

Place des Annonciades Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté skiclubplateaunozeroy39@gmail.com

English : Soirée Biathlon Fondue

L’événement Soirée Biathlon Fondue Nozeroy a été mis à jour le 2026-02-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA