Soirée Bibliomancie Bibliothèque Bellangerais Rennes
vendredi 27 novembre 2026 · Bibliothèque Bellangerais · Rennes
Informations pratiques
Soirée Bibliomancie Bibliothèque Bellangerais Rennes Vendredi 27 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine
Voyage introspectif, poétique et littéraire.
Venez frissonner à la bibliothèque Bellangerais lors d’une soirée bibliomancie ! Au programme : consultations divinatoires où les livres remplacent les cartes du tarot pour une invitation à un voyage introspectif, poétique et littéraire. Seront également proposées des lectures pour enfants et une séance d’enregistrement audio de vos souvenirs de frayeurs mémorables. Pour tous les amateurs d’étrange et de mystère.
Tout public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-27T18:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-27T20:00:00.000+01:00
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Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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