Soirée bien-être 2026 Le Diapason Rennes Jeudi 5 mars, 18h00 Ateliers gratuits sur inscription

Une soirée entière dédiée à votre bien-être vous attend sur le campus : ateliers relaxants, ambiance cocooning et moments de convivialité.

### Une soirée bien-être pour prendre soin de vous

Parce que le rythme des études peut être intense, nous vous proposons une soirée entièrement dédiée à votre bien-être. L’objectif : vous offrir un moment pour souffler, découvrir de nouvelles pratiques et vous reconnecter à vous-même, dans une ambiance chaleureuse et apaisante.

Dès votre arrivée, vous êtes accueilli dans un environnement cocooning : lumière tamisée, coussins, couvertures, musique relaxante… Tout est conçu pour créer une bulle de douceur au cœur du campus. Vous pouvez prendre le temps de vous installer, de discuter, de rencontrer d’autres étudiants et de profiter d’un véritable moment de pause.

### Ateliers sur inscription

Pour vivre une expérience plus guidée, vous pourrez participer à des ateliers animés par des intervenants spécialisés

* Relaxation : 18H15 à 19H

* Cuisine 18H15 à 19H30 ou 20H15 à 21H30

* Sophrologie : 18H30 à 19H30 ou 19H45 à 20H45

* Dessin fusain : 18H30 à 19H30 ou 20H30 à 21H30

* Yoga du rire : 19H à 20H

* Sieste sonore : 19H à 20H ou 20H30 à 21H30

* Crochet Amigurumi : 19H30 à 21H30

* Taï chi : 20H30 à 21H30

### Ateliers en accès libre

Pour flâner, expérimenter et profiter sans contrainte, plusieurs espaces seront en libre accès : shiatsu, soin des mains, tricot, puzzle, origami et mandala, jeux de société

Cette soirée bien-être est à destination des étudiants de l’Université de Rennes, de l’ENSCR, de l’ENS Rennes, de l’INSA Rennes, de Sciences Po Rennes, de l’ENSAB, de l’EESAB, de l’ENSAI et de CentraleSupelec.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-05T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-05T22:00:00.000+01:00

Le Diapason – Allée Jules Noel 35042 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



