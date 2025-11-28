Soirée bien-être à Glisséo Glisséo Cholet

Soirée bien-être à Glisséo

Plongez dans la détente le vendredi 28 novembre 2025 à partir de 20h à Glisséo.

Lors de cette soirée, vous pourrez profiter de l’espace ludique (Banquette, jets massants, et jacuzzis) avec une eau à bonne température et d’un espace Balnéo (saunas, hammam, douches massantes, bain froid).

Musique douce, ambiance tamisée, ateliers bien-être et soins seront au programme … Il est fortement recommandé de prévoir sa serviette et 2 maillots de bain dont 1 sec pour le soin.

‍♀️ Types de soins proposés (30 min) amma assis, réflexologie pieds, arrière du corps, réflexologie faciale Dien Chan, massage capillaire

‍♀️Ateliers bien-être de 45 min (spirothérapie yoga du visage)

Réservation en ligne et à l’accueil dès maintenant à partir du 3 novembre.

Tarifs de la soirée

Entrée simple (balnéo, espace ludique, tisanerie) 14€

Entrée + atelier bien-être 27€

Entrée + soin 43€

Entrée + soin + atelier bien-être 56€

Tisanerie mise à disposition

ℹ️ Soirée réservée aux 18 ans et + et à partir de 16 ans accompagnés d’un adulte .

Glisséo Avenue Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 64 20 info@glisseo.com

