Soirée Bien-être au Travail à Niort Centre le Talisman Niort

Soirée Bien-être au Travail à Niort

Centre le Talisman 113 rue des marais Niort Deux-Sèvres

Une soirée dédiée au bien-être au travail.

Des ateliers collectifs et des séances découverte pour vous aider à retrouver du sens dans votre domaine professionnel.

– Tirages de cartes

– Atelier Fleurs de Bach

– Atelier plantes médicinales

– Conseil en image

– Equilibrer vie pro/vie perso

– Communication Relationnel

– Tarologie

https://centre-le-talisman.fr/soiree-bien-etre-au-travail/

Sur réservation au O06 27 36 34 99 .

