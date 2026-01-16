Soirée Bien-être au Travail à Niort Centre le Talisman Niort

Soirée Bien-être au Travail à Niort Centre le Talisman Niort jeudi 29 janvier 2026.

Centre le Talisman 113 rue des marais Niort Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-29
fin : 2026-01-29

2026-01-29

Une soirée dédiée au bien-être au travail.
Des ateliers collectifs et des séances découverte pour vous aider à retrouver du sens dans votre domaine professionnel.

– Tirages de cartes
– Atelier Fleurs de Bach
– Atelier plantes médicinales
– Conseil en image
– Equilibrer vie pro/vie perso
– Communication Relationnel
– Tarologie

Tout le programme est là
https://centre-le-talisman.fr/soiree-bien-etre-au-travail/
Sur réservation au O06 27 36 34 99   .

Centre le Talisman 113 rue des marais Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 36 34 99  camorel@ymail.com

