Soirée bien-être Salle Prieuré Gasny vendredi 19 septembre 2025.

Salle Prieuré Place 18 juin Gasny Eure

Début : 2025-09-19 19:00:00

fin : 2025-09-19 22:00:00

2025-09-19

Un moment hors du temps pour retrouver énergie, équilibre et sérénité

– Pilates renforcer le corps en douceur, en profondeur et retrouver équilibre et énergie.

– Reiki Holy Fire expérience collective de relaxation profonde, de recentrage et d’harmonisation énergétique

Tarifs 40€ par personne

Lors de l’événement vous devez amener plaid, tapis, coussin, tenue confortable

Lien du Google forms pour s’inscrire https://forms.gle/ai14DvkdZyy4ae6k8 .

Salle Prieuré Place 18 juin Gasny 27620 Eure Normandie

