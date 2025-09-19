Soirée bien-être Salle Prieuré Gasny
Soirée bien-être Salle Prieuré Gasny vendredi 19 septembre 2025.
Soirée bien-être
Salle Prieuré Place 18 juin Gasny Eure
Début : 2025-09-19 19:00:00
fin : 2025-09-19 22:00:00
2025-09-19
Un moment hors du temps pour retrouver énergie, équilibre et sérénité
– Pilates renforcer le corps en douceur, en profondeur et retrouver équilibre et énergie.
– Reiki Holy Fire expérience collective de relaxation profonde, de recentrage et d’harmonisation énergétique
Tarifs 40€ par personne
Lors de l’événement vous devez amener plaid, tapis, coussin, tenue confortable
Lien du Google forms pour s’inscrire https://forms.gle/ai14DvkdZyy4ae6k8 .
Salle Prieuré Place 18 juin Gasny 27620 Eure Normandie
