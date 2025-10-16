Soirée Bien-être Info Jeunes Salle Jean Bougret Désertines
Soirée Bien-être Info Jeunes Salle Jean Bougret Désertines jeudi 16 octobre 2025.
Soirée Bien-être Info Jeunes
Salle Jean Bougret Complexe Espace François Mitterrand Désertines Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 18:00:00
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
Dans le cadre de la semaine d’Informations sur la Santé Mentale, qui se déroulera du 6 au 18 octobre 2025.
Salle Jean Bougret Complexe Espace François Mitterrand Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 91 chiapellocorinne@gmail.com
English :
As part of Mental Health Information Week, which runs from October 6 to 18, 2025.
German :
Im Rahmen der Informationswoche zur psychischen Gesundheit, die vom 6. bis 18. Oktober 2025 stattfindet.
Italiano :
Nell’ambito della Settimana di informazione sulla salute mentale, che si svolge dal 6 al 18 ottobre 2025.
Espanol :
Con motivo de la Semana de Información sobre Salud Mental, que se celebra del 6 al 18 de octubre de 2025.
L’événement Soirée Bien-être Info Jeunes Désertines a été mis à jour le 2025-10-03 par Montluçon Tourisme