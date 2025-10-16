Soirée Bien-être Info Jeunes Salle Jean Bougret Désertines

Soirée Bien-être Info Jeunes Salle Jean Bougret Désertines jeudi 16 octobre 2025.

Soirée Bien-être Info Jeunes

Salle Jean Bougret Complexe Espace François Mitterrand Désertines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 18:00:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Dans le cadre de la semaine d’Informations sur la Santé Mentale, qui se déroulera du 6 au 18 octobre 2025.

Salle Jean Bougret Complexe Espace François Mitterrand Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 91 chiapellocorinne@gmail.com

English :

As part of Mental Health Information Week, which runs from October 6 to 18, 2025.

German :

Im Rahmen der Informationswoche zur psychischen Gesundheit, die vom 6. bis 18. Oktober 2025 stattfindet.

Italiano :

Nell’ambito della Settimana di informazione sulla salute mentale, che si svolge dal 6 al 18 ottobre 2025.

Espanol :

Con motivo de la Semana de Información sobre Salud Mental, que se celebra del 6 al 18 de octubre de 2025.

