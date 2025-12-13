Soirée Bien-être Lysséo VIHIERS Lys-Haut-Layon

Soirée Bien-être Lysséo

VIHIERS 135 Rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16 23:00:00

2026-01-16

Le Centre aqualudique Lysséo propose une soirée bien-être avec deux formules réservées aux personnes majeures.

– entrée simple avec accès aux espaces ludique et sportif de la piscine, à l’espace balnéo (hammam, sauna, espace détente) et à la tisanerie.

– entrée avec soin massage 30 min. Réservation obligatoire pour l’entrée avec soin. .

VIHIERS 135 Rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 53 02 60 info@lysseo.eu

The Centre aqualudique Lysséo is offering a wellness evening with two formulas for adults only.

