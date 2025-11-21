Soirée bien-être Centre Aquatique Atlantys Saint-Jean-d’Angély
Soirée bien-être Centre Aquatique Atlantys Saint-Jean-d’Angély vendredi 21 novembre 2025.
Soirée bien-être
Centre Aquatique Atlantys Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 15.3 – 15.3 – 23.5 EUR
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21 22:00:00
2025-11-21
venez profiter d’une soirée bien-être au centre aquatique Atlantys. Soirée réservée aux majeurs.
Au programme
Modelage du dos
Séance de yoga
Aquazen
Accès bassins sauna hammam
Café et infusions
Centre Aquatique Atlantys Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 21 50 piscineatlantys@valsdesaintonge.fr
English :
come and enjoy an evening of well-being at the Atlantys aquatic centre. For adults only.
On the programme:
Back massage
Yoga session
Aquazen
Access to pools sauna steam room
Coffee and herbal teas
German :
genießen Sie einen Wellness-Abend im Wassersportzentrum Atlantys. Der Abend ist volljährigen Personen vorbehalten.
Auf dem Programm stehen:
Rückenmodellierung
Sitzung mit Yoga
Aquazen
Zugang zu den Becken Sauna Hammam
Kaffee und Aufgüsse
Italiano :
venite a godervi una serata di benessere presso il centro acquatico Atlantys. Solo per adulti.
In programma:
Massaggio alla schiena
Sessione di yoga
Aquazen
Accesso alle piscine sauna bagno turco
Caffè e tisane
Espanol :
venga a disfrutar de una tarde de bienestar en el centro acuático Atlantys. Sólo para adultos.
En el programa:
Masaje de espalda
Sesión de yoga
Aquazen
Acceso a piscinas sauna baño turco
Café e infusiones
L’événement Soirée bien-être Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-11-12 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme