Soirée Bièrologie Molsheim
5 rue des Remparts Molsheim Bas-Rhin
Début : Mercredi 2026-02-18 19:30:00
Vous ne connaissez rien au monde de la bière? Vous voulez en apprendre plus sur cette boisson incroyable? Vous aimez la Bière sans trop de prise de tête? cette Masterclass est faite pour vous!
Pendant 2 petites heures Vincent vous racontera pleins d’anecdotes liées à la Bière et vous initiera à la dégustation de cette belle potion!
Au programme
l’Histoire de la Bière
la Fabrication de la Bière
la Dégustation !
4 galopins accompagnés de 4 bouchées vous seront proposées avec la possibilité ensuite de prolonger la soirée au Bistrot et de découvrir toute la carte et ses boissons houblonnées (ou non!)
25€ personne .
