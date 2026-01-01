Soirée Big Pop Quizz Place du tribunal Saint-Sever
Soirée Big Pop Quizz Place du tribunal Saint-Sever samedi 14 février 2026.
Soirée Big Pop Quizz
Place du tribunal Halles Saint-Sever Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
L’association Adour Volley propose une soirée blind-test de la pop culture
Venez nombreux !
Sur place buvette et planches de tapas
Sur réservation
L’association Adour Volley propose une soirée blind-test.
Par équipe de 4 venez tester vos connaissances sur la pop culture.
Venez nombreux !
Sur place buvette et planches de tapas
Sur réservation .
Place du tribunal Halles Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine adourvolley@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Adour Volley association offers a pop culture blind-test evening
Come one, come all!
On-site: refreshments and tapas platters
Reservations required
L’événement Soirée Big Pop Quizz Saint-Sever a été mis à jour le 2025-12-30 par Landes Chalosse