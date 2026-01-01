Soirée Big Pop Quizz Place du tribunal Saint-Sever

Soirée Big Pop Quizz

Place du tribunal Halles Saint-Sever Landes

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

L’association Adour Volley propose une soirée blind-test.

Par équipe de 4 venez tester vos connaissances sur la pop culture.

Venez nombreux !

Sur place buvette et planches de tapas

Sur réservation .

Place du tribunal Halles Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine adourvolley@gmail.com

English :

The Adour Volley association offers a pop culture blind-test evening

Come one, come all!

On-site: refreshments and tapas platters

Reservations required

