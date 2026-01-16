Soirée Bigouden Party Plumelec
Soirée Bigouden Party Plumelec samedi 7 février 2026.
Soirée Bigouden Party
Complexe de la Madeleine Plumelec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Soirée animée par DJ de chez clic’event56. Menu adulte 14 € (2 galettes, 2 crêpes, 1 bolée de cidre ,1 café), menu de 12 ans 11 € (1 galette, 2 crêpes, 1 verre de sirop). Réservation obligatoire. Nhésitez pas à venir costumé en bigouden ou en breton ! A 19h. .
Complexe de la Madeleine Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 6 65 07 20 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Bigouden Party Plumelec a été mis à jour le 2026-01-14 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE