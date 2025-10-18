Soirée Bigourdane LUTILHOUS Lutilhous

Concert à l’église de Lutilhous avec LES BERETS BLEUS, DAUNAS DE COR, AMASSA et MANILHAS.

Le concert sera suivi d’une cantère à la salle des fêtes.

Buvette-Casse croûte 5€

Libre Participation

LUTILHOUS A l’église Lutilhous 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 37 75 04 18

English :

Concert at Lutilhous church with LES BERETS BLEUS, DAUNAS DE COR, AMASSA and MANILHAS.

The concert will be followed by a cantère in the village hall.

Snacks and refreshments: 5?

Free participation

German :

Konzert in der Kirche von Lutilhous mit LES BERETS BLEUS, DAUNAS DE COR, AMASSA und MANILHAS.

Im Anschluss an das Konzert findet eine Kantate im Festsaal statt.

Getränke und Snacks: 5?

Freie Teilnahme

Italiano :

Concerto nella chiesa di Lutilhous con LES BERETS BLEUS, DAUNAS DE COR, AMASSA e MANILHAS.

Il concerto sarà seguito da una mensa nella sala del villaggio.

Snack bar: 5?

Partecipazione gratuita

Espanol :

Concierto en la iglesia de Lutilhous con LES BERETS BLEUS, DAUNAS DE COR, AMASSA y MANILHAS.

El concierto irá seguido de una cantina en el salón del pueblo.

Cafetería: 5?

Participación gratuita

