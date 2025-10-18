Soirée Bigourdane LUTILHOUS Lutilhous

Concert à l’église de Lutilhous avec LES BERETS BLEUS, DAUNAS DE COR, AMASSA et MANILHAS.
Le concert sera suivi d’une cantère à la salle des fêtes.
Buvette-Casse croûte 5€
Libre Participation
LUTILHOUS A l'église Lutilhous 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie 

English :

Concert at Lutilhous church with LES BERETS BLEUS, DAUNAS DE COR, AMASSA and MANILHAS.
The concert will be followed by a cantère in the village hall.
Snacks and refreshments: 5?
Free participation

German :

Konzert in der Kirche von Lutilhous mit LES BERETS BLEUS, DAUNAS DE COR, AMASSA und MANILHAS.
Im Anschluss an das Konzert findet eine Kantate im Festsaal statt.
Getränke und Snacks: 5?
Freie Teilnahme

Italiano :

Concerto nella chiesa di Lutilhous con LES BERETS BLEUS, DAUNAS DE COR, AMASSA e MANILHAS.
Il concerto sarà seguito da una mensa nella sala del villaggio.
Snack bar: 5?
Partecipazione gratuita

Espanol :

Concierto en la iglesia de Lutilhous con LES BERETS BLEUS, DAUNAS DE COR, AMASSA y MANILHAS.
El concierto irá seguido de una cantina en el salón del pueblo.
Cafetería: 5?
Participación gratuita

