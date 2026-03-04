Soirée Bingo Espagnole, Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, Bordeaux

Soirée Bingo Espagnole Lundi 9 mars, 19h00 Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Gironde

Libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T19:00:00+01:00 – 2026-03-09T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-09T19:00:00+01:00 – 2026-03-09T21:00:00+01:00

Soirée Bingo Espagnole

Venez nombreux à notre soirée espagnole lundi prochain à 19h00 !

Au programme :

Musique espagnole;

Petite dégustation de spécialités du pays;

Un super bingo animé par nos volontaires;

De nombreux lots à gagner !

On vous attend pour une soirée conviviale et festive aux couleurs de l’Espagne !

#SoiréeEspagnole #bingonight #CultureEspagnole #événementlocal #convivialite #animation #volontariat

Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine

Soirée Bingo Espagnole