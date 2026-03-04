Soirée Bingo Espagnole, Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, Bordeaux
Soirée Bingo Espagnole, Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, Bordeaux lundi 9 mars 2026.
Soirée Bingo Espagnole Lundi 9 mars, 19h00 Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Gironde
Libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-09T19:00:00+01:00 – 2026-03-09T21:00:00+01:00
Fin : 2026-03-09T19:00:00+01:00 – 2026-03-09T21:00:00+01:00
Soirée Bingo Espagnole
Venez nombreux à notre soirée espagnole lundi prochain à 19h00 !
Au programme :
Musique espagnole;
Petite dégustation de spécialités du pays;
Un super bingo animé par nos volontaires;
De nombreux lots à gagner !
On vous attend pour une soirée conviviale et festive aux couleurs de l’Espagne !
#SoiréeEspagnole #bingonight #CultureEspagnole #événementlocal #convivialite #animation #volontariat
Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine
Soirée Bingo Espagnole