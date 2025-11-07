Soirée Bisàmme et Riesling 2022-2023 Scherwiller

Soirée Bisàmme et Riesling 2022-2023

50 rue de Dambach Scherwiller Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-07 18:30:00

fin : 2025-11-07 22:30:00

2025-11-07

Soirée conviviale pour découvrir les vins du domaine, musique et petite restauration

L’automne s’installe doucement, et avec lui, l’envie de fraîcheur, de droiture et d’élégance en bouteille.

Pour notre Bisàmme de novembre, nous vous invitons à venir célébrer ce fameux cépage le Riesling, dans sa version 2022-2023.

Un vin sec, tendu, ciselé, à l’expression minérale marquée et aux notes franches d’agrumes et de fleurs blanches.

Ce millésime allie précision et vivacité, pour une cuvée qui saura réveiller vos papilles et réchauffer les cœurs.

Une belle occasion de redécouvrir ce grand classique alsacien dans un style pur, vivant, sincère et surtout à partager.

Ambiance musicale au rendez-vous avec Anne Belta, et côté food truck, régalez vous avec le Dernier Truck avant la faim du monde, pensé pour dialoguer avec la tension et la finesse du Riesling.

Les soirées Bisàmme gardent le même fonctionnement. Vous pouvez amener vos plats et les partager en groupe de taille restreinte et sans buffet.

De plus, si vos caves sont fournies de vins certifiés Demeter, vous aurez tout le loisir de les partager gratuitement. 0 .

50 rue de Dambach Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 9 71 34 32 25 contact@achillee.alsace

English :

A convivial evening to discover the estate’s wines, with music and light refreshments

German :

Geselliger Abend, um die Weine des Weinguts zu entdecken, Musik und kleine Snacks

Italiano :

Una serata conviviale alla scoperta dei vini della tenuta, con musica e spuntini

Espanol :

Una velada de convivencia para descubrir los vinos de la finca, con música y aperitivos

