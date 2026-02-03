Soirée Bisàmme et sylvaner Ganzeracker 2023/2024 Scherwiller

Soirée Bisàmme et sylvaner Ganzeracker 2023/2024

50 rue de Dambach Scherwiller Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-03-06 18:30:00

Soirée conviviale autour du partage au domaine Achillée

Pour célébrer l’arrivée du printemps, nous mettons à l’honneur notre sylvaner Ganzeracker 23/24, une cuvée qui incarne la fraîcheur et la droiture de notre terroir.

Au programme de cette soirée

Dans le verre sylvaner Ganzeracker 23/24 Découvrez ce millésime à la tension minérale et au fruit éclatant. Un vin vivant, précis et désaltérant, parfait pour lancer les festivités.

Côté papilles Binchstub, l’incontournable institution strasbourgeoise s’installe au domaine ! Oubliez les codes classiques et laissez-vous séduire par leurs célèbres spécialités alsaciennes revisitées, pensées pour sublimer la vivacité du Sylvaner.

Ambiance sonore laissez-vous porter par les rythmes de Forband (live). Leurs sonorités électro-acoustiques viendront faire vibrer les murs en paille de notre chai bioclimatique pour une atmosphère à la fois feutrée et énergique.

Pourquoi venir ? Bisàmme ( Ensemble en alsacien), c’est notre vision de l’Afterwork une parenthèse joyeuse où le vin nature rencontre la création locale. Que vous soyez entre amis, en famille ou entre collègues, rejoignez-nous pour partager un moment authentique au cœur du vignoble. 0 .

50 rue de Dambach Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 9 71 34 32 25 contact@achillee.alsace

English :

A convivial evening of sharing at the Domaine Achillée

