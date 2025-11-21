Soirée bistrot Beaujolais et tapas au Petit Jardin

Château la Chenevière Commes Calvados

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Participez à notre soirée bistrot ! Au menu Tapas et Beaujolais. Animée par Jérémie Verne, vigneron. Découverte des vins du Château de Pizay et du Domaine Hamet-Spay. Uniquement sur réservation.

Château la Chenevière Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 25 25 lebotaniste@lacheneviere.com

English : Soirée bistrot Beaujolais et tapas au Petit Jardin

Join us for our bistro evening! Tapas and Beaujolais on the menu. Hosted by Jérémie Verne, winemaker. Discover the wines of Château de Pizay and Domaine Hamet-Spay. Reservations required.

German : Soirée bistrot Beaujolais et tapas au Petit Jardin

Nehmen Sie an unserem Bistroabend teil! Auf dem Menü stehen Tapas und Beaujolais. Moderiert von Jérémie Verne, Winzer. Entdeckung der Weine des Château de Pizay und der Domaine Hamet-Spay. Nur mit Reservierung.

Italiano :

Unitevi a noi per la nostra serata bistrot! Nel menu: tapas e Beaujolais. Ospitato da Jérémie Verne, enologo. Scoprite i vini di Château de Pizay e Domaine Hamet-Spay. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Acompáñenos en nuestra velada de bistrot En el menú: tapas y Beaujolais. Acogida por Jérémie Verne, enólogo. Descubra los vinos del Château de Pizay y del Domaine Hamet-Spay. Reserva obligatoria.

L’événement Soirée bistrot Beaujolais et tapas au Petit Jardin Commes a été mis à jour le 2025-11-01 par OT Bayeux Intercom