Soirée Bistrot Saint-Marcel
Soirée Bistrot Saint-Marcel vendredi 19 septembre 2025.
Soirée Bistrot
2 Rue Jules Ferry, 36200 Saint-Marcel Saint-Marcel Indre
Début : 2025-09-19 19:00:00
fin : 2025-09-19
2025-09-19
Soirée bistrot avec « Jus D’Box » variété internationale, Pop , Rock.
Soirée bistrot à Saint-Marcel avec concert, buvette et restauration, organisée par la municipalité, la Société des fêtes. .
+33 6 73 41 49 13
English :
Festive evening in Saint-Marcel with concert, refreshments and food, organized by the municipality, the Société des fêtes, and the Bar des Mersans.
German :
Festlicher Abend in Saint-Marcel mit Konzert, Getränken und Speisen, organisiert von der Gemeinde, der Société des fêtes und der Bar des Mersans.
Italiano :
Serata di festa a Saint-Marcel con concerto, rinfreschi e cibo, organizzata dal Comune, dalla Société des fêtes e dal Bar des Mersans.
Espanol :
Velada festiva en Saint-Marcel con concierto, refrescos y comida, organizada por el ayuntamiento, la Société des fêtes y el Bar des Mersans.
L’événement Soirée Bistrot Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Vallée de la Creuse