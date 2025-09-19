Soirée Bistrot Saint-Marcel

Soirée Bistrot Saint-Marcel vendredi 19 septembre 2025.

2 Rue Jules Ferry, 36200 Saint-Marcel Saint-Marcel Indre

Soirée bistrot à Saint-Marcel avec concert, buvette et restauration, organisée par la municipalité, la Société des fêtes.   .

2 Rue Jules Ferry, 36200 Saint-Marcel Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 41 49 13 

English :

Festive evening in Saint-Marcel with concert, refreshments and food, organized by the municipality, the Société des fêtes, and the Bar des Mersans.

German :

Festlicher Abend in Saint-Marcel mit Konzert, Getränken und Speisen, organisiert von der Gemeinde, der Société des fêtes und der Bar des Mersans.

Italiano :

Serata di festa a Saint-Marcel con concerto, rinfreschi e cibo, organizzata dal Comune, dalla Société des fêtes e dal Bar des Mersans.

Espanol :

Velada festiva en Saint-Marcel con concierto, refrescos y comida, organizada por el ayuntamiento, la Société des fêtes y el Bar des Mersans.

L’événement Soirée Bistrot Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Vallée de la Creuse