soirée bistrot tapas et Beaujolais Restaurant Le Petit Jardin Commes

Restaurant Le Petit Jardin Château La Chenevière Commes Calvados

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Soirée bistrot : tapas et Beaujolais

animée par Jérémie Verne, vigneron

Découverte des vins du Château de Pizay et du Domaine Hamet-Spay

Vendredi 21 novembre 2025 à 19h30

60euros par personne mets, vins, eau et boisson chaude inclus

Tables communes de 10 à 12 personnes

Beaujolais et Tapas

Beaujolais Nouveau Château de Pizay 2025

Bao vapeur végétarien

Croustillant de chèvre

Beaujolais blanc Château de Pizay 2023

Rillettes de daurade sur toast

Risotto de coquille St-Jacques

Coteaux Bourguignons Château de Pizay 2023

Cake au Pont-l’Evêque

Cromesquis de boudin noir

Morgon La Centenaire Château de Pizay 2023

Mini hamburger et frites

Assortiment de fromages normands

Dessert

Saint-Amour Domaine de Hamet-Spay 2024

Poire pochée aux épices, crémeux chocolat noir

et amandes caramélisées

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé TVA et service inclus .

Restaurant Le Petit Jardin Château La Chenevière Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 25 22 contact@restaurantlepetitjardin.com

English :

Bistro evening: tapas and Beaujolais

hosted by Jérémie Verne, winemaker

Discover the wines of Château de Pizay and Domaine Hamet-Spay

Friday, November 21, 2025 at 7:30pm

60euros per person, food, wine, water and hot beverage included

Shared tables for 10 to 12 people

German :

Bistro-Abend: Tapas und Beaujolais

moderiert von Jérémie Verne, Winzer

Entdeckung der Weine des Château de Pizay und der Domaine Hamet-Spay

Freitag, den 21. November 2025 um 19.30 Uhr

60euros pro Person inkl. Speisen, Weine, Wasser und Heißgetränk

Gemeinsame Tische für 10 bis 12 Personen

Italiano :

Serata bistrot: tapas e Beaujolais

condotta da Jérémie Verne, enologo

Scoprire i vini di Château de Pizay e Domaine Hamet-Spay

Venerdì 21 novembre 2025 alle 19.30

60 a persona, cibo, vino, acqua e bevande calde incluse

Tavoli condivisi da 10 a 12 persone

Espanol :

Noche de bistrot: tapas y Beaujolais

presentado por Jérémie Verne, enólogo

Descubra los vinos del Château de Pizay y del Domaine Hamet-Spay

Viernes 21 de noviembre de 2025 a las 19.30 h

60 por persona, comida, vino, agua y bebidas calientes incluidas

Mesas compartidas de 10 a 12 personas

