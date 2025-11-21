soirée bistrot tapas et Beaujolais Restaurant Le Petit Jardin Commes
Restaurant Le Petit Jardin Château La Chenevière Commes Calvados
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Soirée bistrot : tapas et Beaujolais
animée par Jérémie Verne, vigneron
Découverte des vins du Château de Pizay et du Domaine Hamet-Spay
Vendredi 21 novembre 2025 à 19h30
60euros par personne mets, vins, eau et boisson chaude inclus
Tables communes de 10 à 12 personnes
Beaujolais et Tapas
Beaujolais Nouveau Château de Pizay 2025
Bao vapeur végétarien
Croustillant de chèvre
Beaujolais blanc Château de Pizay 2023
Rillettes de daurade sur toast
Risotto de coquille St-Jacques
Coteaux Bourguignons Château de Pizay 2023
Cake au Pont-l’Evêque
Cromesquis de boudin noir
Morgon La Centenaire Château de Pizay 2023
Mini hamburger et frites
Assortiment de fromages normands
Dessert
Saint-Amour Domaine de Hamet-Spay 2024
Poire pochée aux épices, crémeux chocolat noir
et amandes caramélisées
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé TVA et service inclus .
Restaurant Le Petit Jardin Château La Chenevière Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 25 22 contact@restaurantlepetitjardin.com
English :
Bistro evening: tapas and Beaujolais
hosted by Jérémie Verne, winemaker
Discover the wines of Château de Pizay and Domaine Hamet-Spay
Friday, November 21, 2025 at 7:30pm
60euros per person, food, wine, water and hot beverage included
Shared tables for 10 to 12 people
German :
Bistro-Abend: Tapas und Beaujolais
moderiert von Jérémie Verne, Winzer
Entdeckung der Weine des Château de Pizay und der Domaine Hamet-Spay
Freitag, den 21. November 2025 um 19.30 Uhr
60euros pro Person inkl. Speisen, Weine, Wasser und Heißgetränk
Gemeinsame Tische für 10 bis 12 Personen
Italiano :
Serata bistrot: tapas e Beaujolais
condotta da Jérémie Verne, enologo
Scoprire i vini di Château de Pizay e Domaine Hamet-Spay
Venerdì 21 novembre 2025 alle 19.30
60 a persona, cibo, vino, acqua e bevande calde incluse
Tavoli condivisi da 10 a 12 persone
Espanol :
Noche de bistrot: tapas y Beaujolais
presentado por Jérémie Verne, enólogo
Descubra los vinos del Château de Pizay y del Domaine Hamet-Spay
Viernes 21 de noviembre de 2025 a las 19.30 h
60 por persona, comida, vino, agua y bebidas calientes incluidas
Mesas compartidas de 10 a 12 personas
L’événement soirée bistrot tapas et Beaujolais Commes a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Bayeux Intercom