Soirée Black and White Domaine El Campo Mées

Soirée Black and White

Domaine El Campo 1011 Route Constantine Mées Landes

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Préparez vos plus belles tenues noires et/ou blanches et plongez dans une soirée festive dans notre salle de réception. Le vendredi 13 mars 2026, DJ Vince vous fait voyager à travers les époques vers les années 90′ & 80′ avec des tubes cultes qui ont marqué toute les générations. Que vous soyez fan de pop, de dance, de hip-hop ou de rock, cette soirée est faite pour vous !

Programme

Dès 19h30, le bar sera ouvert, vous pourrez également manger sur place avec une carte de tapas proposée par notre traiteur (mange debout à disposition)

A 21h Préparez votre plus beau déhanché pour faire chauffer la piste de danse !

BONUS JEU CONCOURS !

Sortez vos plus belles tenues 90’s et tentez de remporter une nuit dans une roulotte ! (Jeu concours facultatif) .

