Soirée Black Pickleball Rue du Fief Braud Loulay

Rue du Fief Braud Gymnase Roland Coussot Loulay Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10 23:30:00

2025-10-10

c’est la journée mondiale du Pickleball et pour fêter ça, Aulnay Loulay Tennis Pickleball Club organise une soirée Black Pickleball !

Rue du Fief Braud Gymnase Roland Coussot Loulay 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 96 13 82 aulnaytennis17@gmail.com

English :

it’s World Pickleball Day, and to celebrate, Aulnay Loulay Tennis Pickleball Club is throwing a Black Pickleball party!

German :

es ist Welt-Pickleball-Tag und um das zu feiern, veranstaltet der Aulnay Loulay Tennis Pickleball Club einen Black Pickleball-Abend!

Italiano :

è la Giornata Mondiale del Pickleball e per festeggiare, il Tennis Pickleball Club Aulnay Loulay organizza una serata di Black Pickleball!

Espanol :

es el Día Mundial del Pickleball y, para celebrarlo, el Club de Tenis Pickleball Aulnay Loulay organiza una velada de Pickleball Negro

