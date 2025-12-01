Soirée Blackminton Salle Zunino Tourouvre au Perche

Soirée Blackminton

Salle Zunino Rue du General de Gaulle Tourouvre au Perche Orne

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13

Organisé par les Badistes de l’étoile. Desscode Fluo. Boissons et repas participatifs .

lesbadistesdeletoile@gmail.com

