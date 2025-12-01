Soirée Blackminton Salle Zunino Tourouvre au Perche
Soirée Blackminton Salle Zunino Tourouvre au Perche samedi 13 décembre 2025.
Soirée Blackminton
Salle Zunino Rue du General de Gaulle Tourouvre au Perche Orne
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Organisé par les Badistes de l’étoile. Desscode Fluo. Boissons et repas participatifs .
Salle Zunino Rue du General de Gaulle Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie lesbadistesdeletoile@gmail.com
