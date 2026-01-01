Soirée Blackminton Vimoutiers

Soirée Blackminton

Gymnase Michel Pelchat Vimoutiers Orne

Début : 2026-01-16 20:30:00

2026-01-16

Les raquettes, volants, terrains et joueurs de badminton brilleront sous un éclairage Led éclatant !

Bonus Just Dance géant maquillage disponible.

> Buvette sur place/

> Inscription obligatoire 70 places disponibles

> Entrée gratuite

Prestataire Move on Up .

Gymnase Michel Pelchat Vimoutiers 61120 Orne Normandie vbc61120@gmail.com

