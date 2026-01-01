Soirée Blackminton Vimoutiers
Soirée Blackminton Vimoutiers vendredi 16 janvier 2026.
Soirée Blackminton
Gymnase Michel Pelchat Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 20:30:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Les raquettes, volants, terrains et joueurs de badminton brilleront sous un éclairage Led éclatant !
Bonus Just Dance géant maquillage disponible.
> Buvette sur place/
> Inscription obligatoire 70 places disponibles
> Entrée gratuite
Prestataire Move on Up .
Gymnase Michel Pelchat Vimoutiers 61120 Orne Normandie vbc61120@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Blackminton
L’événement Soirée Blackminton Vimoutiers a été mis à jour le 2026-01-13 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault