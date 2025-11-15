Soirée Blackout à Glisséo Glisséo Cholet

Soirée Blackout à Glisséo

Tarif : 22 – 22 – EUR

Glisséo organise une soirée Blackout le samedi 15 novembre 2025 à partir de 21h.

Plongez dans le noir total !

Toutes les 20 minutes, un blackout plonge les patineurs dans le noir total, dans une ambiance unique.

Possibilité d’amener un accessoires fluo pour se repérer sur la glace.

Au tarif d’une entrée patinoire. .

Glisséo Avenue Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 64 20 info@glisseo.com

