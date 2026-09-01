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Soirée blanche à Domitys Résidence Domitys – La Perle de Nacre La Tremblade

jeudi 24 septembre 2026 · Résidence Domitys - La Perle de Nacre · La Tremblade

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Résidence Domitys - La Perle de Nacre
Adresse
17-23 Bd Roger Letélié
Ville
17390 La Tremblade
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Tremblade

Soirée blanche à Domitys

Résidence Domitys – La Perle de Nacre 17-23 Bd Roger Letélié La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:00:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur
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Résidence Domitys – La Perle de Nacre 17-23 Bd Roger Letélié La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 60 00 

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English :

Join us for an evening filled with friendship and good cheer

L’événement Soirée blanche à Domitys La Tremblade a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de La Tremblade

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