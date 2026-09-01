Soirée blanche à Domitys Résidence Domitys – La Perle de Nacre La Tremblade
jeudi 24 septembre 2026 · Résidence Domitys - La Perle de Nacre · La Tremblade
Informations pratiques
La Tremblade
Soirée blanche à Domitys
Résidence Domitys – La Perle de Nacre 17-23 Bd Roger Letélié La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur
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Résidence Domitys – La Perle de Nacre 17-23 Bd Roger Letélié La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 60 00
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English :
Join us for an evening filled with friendship and good cheer
L’événement Soirée blanche à Domitys La Tremblade a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de La Tremblade
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