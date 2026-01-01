Soirée Blanche à La Ferme Chapouton 1ere édition Grignan
Soirée Blanche à La Ferme Chapouton 1ere édition Grignan vendredi 30 janvier 2026.
Soirée Blanche à La Ferme Chapouton 1ere édition
La Ferme Chapouton, 45 Rue du Grand Faubourg, 26230 GRIGNAN. Grignan Drôme
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30 02:00:00
2026-01-30
Venez vivre une expérience inédite à la Ferme Chapouton à Grignan ! Pour cette première édition de notre soirée blanche, la véranda se transformera en une véritable piste de danse, offrant une vue imprenable sur le majesteux Chateau de Grignan
La Ferme Chapouton, 45 Rue du Grand Faubourg, 26230 GRIGNAN. Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Come and enjoy a unique experience at Ferme Chapouton in Grignan! For this first edition of our soirée blanche , the veranda will be transformed into a veritable dance floor, offering a breathtaking view of the majestic Chateau de Grignan
