Soirée blanche Le Palm’s Pool Club Renaissance Aix-en-Provence hôtel Aix-en-Provence

Soirée blanche Le Palm’s Pool Club Renaissance Aix-en-Provence hôtel Aix-en-Provence jeudi 28 août 2025.

Soirée blanche

Jeudi 28 août 2025 à partir de 19h30. Le Palm’s Pool Club Renaissance Aix-en-Provence hôtel 320 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-28 19:30:00

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-28

Soirée chic en blanc au bord de la piscine du Palm’s Pool Club ! Ambiance élégante, dîner raffiné, animation musicale et bulles de champagne… Un événement estival à ne pas manquer à Aix-en-Provence.

Envie de passer une soirée élégante et inoubliable ? Enfilez votre plus belle tenue blanche et plongez dans l’ambiance glamour de la Soirée Blanche à l’Hôtel Renaissance.



Au programme

dîner raffiné au bord de la piscine, champagne, animation musicale et ambiance estivale chic. Laissez-vous porter par une expérience sensorielle unique incontournable pour célébrer l’été au cœur de l’Hôtel Renaissance Aix-en-Provence ! .

Le Palm’s Pool Club Renaissance Aix-en-Provence hôtel 320 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 91 55 02 f&b@renaissance-aix.com

English :

A chic evening in white by the pool at Palm?s Pool Club! Elegant ambience, refined dinner, musical entertainment and champagne bubbles? A summer event not to be missed in Aix-en-Provence.

German :

Ein schicker Abend in Weiß am Pool des Palm?s Pool Club! Elegantes Ambiente, raffiniertes Dinner, musikalische Unterhaltung und Champagner? Ein sommerliches Ereignis, das Sie in Aix-en-Provence nicht verpassen sollten.

Italiano :

Una serata chic in bianco a bordo piscina al Palm’s Pool Club! Atmosfera elegante, cena raffinata, intrattenimento musicale e bollicine di champagne? Un evento estivo da non perdere ad Aix-en-Provence.

Espanol :

Una elegante velada en blanco junto a la piscina del Palm?s Pool Club Ambiente elegante, cena refinada, animación musical y burbujas de champán? Un evento veraniego que no debe perderse en Aix-en-Provence.

L’événement Soirée blanche Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence