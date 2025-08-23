Soirée Blanche au château Gayon Château Gayon Caudrot
Château Gayon 6 Gayon Caudrot Gironde
Soirée Blanche Deuxième Partie, ce samedi 23 août dès 20 h au Château Gayon à Caudrot. DJ Set MonsieurMadameMix accompagné des tapas qui vous sont proposé par « Les plateaux d’Alex ». Venez danser, partager et profiter d’une soirée élégante sous les étoiles… Dress code blanc. Réservez vite votre place. .
Château Gayon 6 Gayon Caudrot 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 81 19 contact@chateau-gayon.com
