Soirée Blanche au château Gayon Château Gayon Caudrot

Soirée Blanche au château Gayon

Château Gayon 6 Gayon Caudrot Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Soirée Blanche Deuxième Partie, ce samedi 23 août dès 20 h au Château Gayon à Caudrot. DJ Set MonsieurMadameMix accompagné des tapas qui vous sont proposé par « Les plateaux d’Alex ». Venez danser, partager et profiter d’une soirée élégante sous les étoiles… Dress code blanc. Réservez vite votre place. .

Château Gayon 6 Gayon Caudrot 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 81 19 contact@chateau-gayon.com

