Soirée Blanche au château Gayon Château Gayon Caudrot

Caudrot

Soirée Blanche au château Gayon

Château Gayon 6 Gayon Caudrot Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-28 02:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Soirée Blanche dès 20 h au Château Gayon à Caudrot. DJ Set accompagné de tapas. Venez danser, partager et profiter d’une soirée élégante sous les étoiles… Dress code blanc. Réservez vite votre place. .

Château Gayon 6 Gayon Caudrot 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 81 19 contact@chateau-gayon.com

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English : Soirée Blanche au château Gayon

L’événement Soirée Blanche au château Gayon Caudrot a été mis à jour le 2026-06-11 par OT de l’Entre-deux-Mers