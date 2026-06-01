Soirée Blanche au château Gayon Château Gayon Caudrot
Soirée Blanche au château Gayon Château Gayon Caudrot samedi 27 juin 2026.
Caudrot
Soirée Blanche au château Gayon
Château Gayon 6 Gayon Caudrot Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-28 02:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Soirée Blanche dès 20 h au Château Gayon à Caudrot. DJ Set accompagné de tapas. Venez danser, partager et profiter d’une soirée élégante sous les étoiles… Dress code blanc. Réservez vite votre place. .
Château Gayon 6 Gayon Caudrot 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 81 19 contact@chateau-gayon.com
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English : Soirée Blanche au château Gayon
L’événement Soirée Blanche au château Gayon Caudrot a été mis à jour le 2026-06-11 par OT de l’Entre-deux-Mers