L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous onforme :

Vivez une nuit d’été inoubliable au cœur du vignoble, dans le cadre prestigieux du Château Laffitte Carcasset. À l’ombre des magnolias, puis sous les étoiles, laissez-vous emporter par l’ambiance chic et festive d’une grande Soirée Blanche.

Line-up exclusif en partenariat avec le SunSka FESTIVAL :

Soul beats DJ Set — soul, funk et vibrations élégantes pour faire monter la température

Voilaaa Sound System DJ Set — rythmes afro-disco, groove solaire et énergie contagieuse pour vous faire danser jusqu’à minuit !

Dégustation de vins du château, bar éphémère, ambiance lumineuse, des jeux et animations pour tous les âges, piste de danse en plein air, restauration sur place par la Cuisine de Jimmy qui cuisinera la viande des éleveurs girondins au braséro à reserver dès aujourd’hui et bonne humeur garantie !

Dress code BLANC

Sur réservation .

Lieu-dit Carcasset Château Laffitte Carcasset

Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 34 32 contact@laffittecarcasset.com

