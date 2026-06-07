Soirée blanche au Domaine de Nully Nully
Soirée blanche au Domaine de Nully Nully samedi 22 août 2026.
Nully
Soirée blanche au Domaine de Nully
Domaine de Nully Nully Haute-Marne
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Tout public
Le Domaine de Nully vous invite à enfilez votre plus belle tenue blanche et venez vivre une nuit magique dans une ambiance chic, conviviale et lumineuse.
Musique, fête et surprises vous attendent pour une soirée inoubliable !
Restauration et buvette sur place.
parking gratuit pique-nique et boissons interdits (même sur le parking) chiens interdits (même en laisse)
Réservation à partir de 15 personnes par SMS uniquement au 06.02.19.66.46 .
Domaine de Nully Nully 52110 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement Soirée blanche au Domaine de Nully Nully a été mis à jour le 2026-06-07 par Antenne de Joinville
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