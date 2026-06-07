Nully

Soirée blanche au Domaine de Nully

Domaine de Nully Nully Haute-Marne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Tout public

Le Domaine de Nully vous invite à enfilez votre plus belle tenue blanche et venez vivre une nuit magique dans une ambiance chic, conviviale et lumineuse.

Musique, fête et surprises vous attendent pour une soirée inoubliable !

Restauration et buvette sur place.

parking gratuit pique-nique et boissons interdits (même sur le parking) chiens interdits (même en laisse)

Réservation à partir de 15 personnes par SMS uniquement au 06.02.19.66.46 .

Domaine de Nully Nully 52110 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement Soirée blanche au Domaine de Nully Nully a été mis à jour le 2026-06-07 par Antenne de Joinville