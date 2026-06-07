Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée blanche au Domaine de Nully Nully

Soirée blanche au Domaine de Nully Nully

Soirée blanche au Domaine de Nully Nully samedi 22 août 2026.

Adresse : Domaine de Nully

Ville : 52110 Nully

Département : Haute-Marne

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Tarif : 1 1 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Nully

Soirée blanche au Domaine de Nully

Domaine de Nully Nully Haute-Marne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Tout public
Le Domaine de Nully vous invite à enfilez votre plus belle tenue blanche et venez vivre une nuit magique dans une ambiance chic, conviviale et lumineuse.
Musique, fête et surprises vous attendent pour une soirée inoubliable !
Restauration et buvette sur place.

parking gratuit pique-nique et boissons interdits (même sur le parking) chiens interdits (même en laisse)
Réservation à partir de 15 personnes par SMS uniquement au 06.02.19.66.46   .

Domaine de Nully Nully 52110 Haute-Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée blanche au Domaine de Nully Nully a été mis à jour le 2026-06-07 par Antenne de Joinville

À voir aussi à Nully (Haute-Marne)