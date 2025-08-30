Soirée blanche au Kiosque Le Kiosque Romans-sur-Isère

Soirée blanche au Kiosque

Le Kiosque 11 place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif :

Date :

Début : 2025-08-30 18:00:00

fin : 2025-08-30 01:00:00

Date(s) :

2025-08-30

Dernière soirée de la saison La Soirée Blanche est de retour !

On termine l’été en beauté, comme l’année dernière, avec notre incontournable Soirée Blanche !

Ambiance brasero, buffet gourmand, DJ set & cocktails rafraîchissants

.

Le Kiosque 11 place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 92 43 92 lekiosque.romans@gmail.com

English :

Last night of the season? The Soirée Blanche is back!

Just like last year, we’re ending the summer in style with our unmissable Soirée Blanche!

Brazier atmosphere, gourmet buffet, DJ set & refreshing cocktails

German :

Letzter Abend der Saison? Die Soirée Blanche ist wieder da!

Wie schon im letzten Jahr lassen wir den Sommer mit unserer obligatorischen Soirée Blanche ausklingen!

Brasero-Atmosphäre, Schlemmerbuffet, DJ-Set & erfrischende Cocktails

Italiano :

Ultima serata della stagione? Torna la Soirée Blanche!

Come l’anno scorso, concludiamo l’estate in bellezza con l’imperdibile Soirée Blanche!

Atmosfera da braciere, buffet gourmet, DJ set e cocktail rinfrescanti

Espanol :

¿La última noche de la temporada? ¡Vuelve la Soirée Blanche!

Como el año pasado, terminamos el verano por todo lo alto con nuestra ineludible Soirée Blanche

Ambiente de brasería, buffet gastronómico, DJ set y cócteles refrescantes

