SOIRÉE BLANCHE Béziers
SOIRÉE BLANCHE
2505 Chemin Rural 10 Béziers Hérault
Soirée blanche assurée par DJ Shazam VS Theefix!
Réservation conseillée.
Pour cette soirée, une seule consigne dress code blanc!
Ambiance festive assurée par DJ Shazam VS Theefix.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
2505 Chemin Rural 10 Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 69 61 98 06
English :
DJ Shazam VS Theefix!
Reservations recommended.
German :
DJ Shazam VS Theefix sorgt für einen weißen Abend!
Reservierung wird empfohlen.
Italiano :
Notte bianca con DJ Shazam VS Theefix!
Prenotazione consigliata.
Espanol :
¡DJ Shazam VS Theefix!
Reserva recomendada.
