SOIRÉE BLANCHE Béziers

SOIRÉE BLANCHE Béziers vendredi 29 août 2025.

2505 Chemin Rural 10 Béziers Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-08-29
2025-08-29

Soirée blanche assurée par DJ Shazam VS Theefix!
Réservation conseillée.
Pour cette soirée, une seule consigne dress code blanc!
Ambiance festive assurée par DJ Shazam VS Theefix.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.   .

2505 Chemin Rural 10 Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 69 61 98 06 

English :

DJ Shazam VS Theefix!
Reservations recommended.

German :

DJ Shazam VS Theefix sorgt für einen weißen Abend!
Reservierung wird empfohlen.

Italiano :

Notte bianca con DJ Shazam VS Theefix!
Prenotazione consigliata.

Espanol :

¡DJ Shazam VS Theefix!
Reserva recomendada.

