Soirée blanche -Café patine Mirmande

Soirée blanche -Café patine Mirmande samedi 26 juillet 2025.

Soirée blanche -Café patine

Parking du champ de foire Mirmande Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-26

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Le Restaurant Patine vous convie à vivre une soirée d’été inoubliable

DJ Set by Régis Perrot, bar & restauration sur place, et une ambiance chic et décontractée… en blanc

Dress code

Cocktails, tapas et sunset vibes au programme

.

Parking du champ de foire Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 21 82

English :

Restaurant Patine invites you to experience an unforgettable summer evening

DJ Set by Régis Perrot, on-site bar & restaurant, and a chic, relaxed ambience? in white

Dress code

Cocktails, tapas and sunset vibes

German :

Das Restaurant Patine lädt Sie zu einem unvergesslichen Sommerabend ein

DJ-Set von Régis Perrot, Bar & Restaurant vor Ort und ein schickes und entspanntes Ambiente? in Weiß

Dresscode:

Cocktails, Tapas und Sunset Vibes auf dem Programm

Italiano :

Il ristorante Patine vi invita a trascorrere un’indimenticabile serata estiva

DJ set di Régis Perrot, bar e ristorante in loco e un’atmosfera chic e rilassata? In bianco

Codice di abbigliamento:

Cocktail, tapas e atmosfere da tramonto nel menu

Espanol :

El restaurante Patine le invita a disfrutar de una velada veraniega inolvidable

DJ set de Régis Perrot, bar y restaurante in situ, y un ambiente chic y relajado… de blanco

Código de vestimenta

Cócteles, tapas y vibraciones al atardecer en el menú

L’événement Soirée blanche -Café patine Mirmande a été mis à jour le 2025-07-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme