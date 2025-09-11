Soirée Blanche Château Balestard La Tonnelle Lieu-dit Balestard Saint-Émilion

SOIRÉE BLANCHE au Château Balestard La Tonnelle

Venez vous détendre sur notre rooftop, profiter d’une vue magique, digne des plus beaux comtes de fées, tout en sirotant les vins de la propriété ! Tenue blanche de rigueur

Pour cette dernière soirée de la saison, c’est Nena Foodtruck qui nous fera l’honneur d’assurer la restauration pendant que le talentueux DJ Rems sera aux platines !

Nous comptons sur vous pour partager l’information autour de chez vous, nous avons hâte de vous retrouver le 11 septembre ! Et bien sûr, tenue blanche de rigueur !

Informations pratiques ;

Château Balestard La Tonnelle, Saint-Émilion | 18h à 22h

Entrée gratuite, sans réservation

Animation musicale et restauration sur place

​Exposition de peinture avec l’artiste François Jamet .

Lieu-dit Balestard Château Balestard La Tonnelle Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 62 06 visites@vignoblescapdemourlin.com

