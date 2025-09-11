Soirée Blanche Château Balestard La Tonnelle Lieu-dit Balestard Saint-Émilion
Soirée Blanche Château Balestard La Tonnelle Lieu-dit Balestard Saint-Émilion jeudi 11 septembre 2025.
Soirée Blanche Château Balestard La Tonnelle
Lieu-dit Balestard Château Balestard La Tonnelle Saint-Émilion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-11
fin : 2025-09-11
Date(s) :
2025-09-11
SOIRÉE BLANCHE au Château Balestard La Tonnelle
Venez vous détendre sur notre rooftop, profiter d’une vue magique, digne des plus beaux comtes de fées, tout en sirotant les vins de la propriété ! Tenue blanche de rigueur
Pour cette dernière soirée de la saison, c’est Nena Foodtruck qui nous fera l’honneur d’assurer la restauration pendant que le talentueux DJ Rems sera aux platines !
Nous comptons sur vous pour partager l’information autour de chez vous, nous avons hâte de vous retrouver le 11 septembre ! Et bien sûr, tenue blanche de rigueur !
Informations pratiques ;
Château Balestard La Tonnelle, Saint-Émilion | 18h à 22h
Entrée gratuite, sans réservation
Animation musicale et restauration sur place
Exposition de peinture avec l’artiste François Jamet .
Lieu-dit Balestard Château Balestard La Tonnelle Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 62 06 visites@vignoblescapdemourlin.com
English : Soirée Blanche Château Balestard La Tonnelle
German : Soirée Blanche Château Balestard La Tonnelle
Italiano :
Espanol : Soirée Blanche Château Balestard La Tonnelle
L’événement Soirée Blanche Château Balestard La Tonnelle Saint-Émilion a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Saint-Emilion