SOIRÉE BLANCHE LA VINGUETTE DU CHÂTEAU DE VENTENAC Ventenac-en-Minervois samedi 22 août 2026.

Ventenac-en-Minervois

SOIRÉE BLANCHE LA VINGUETTE DU CHÂTEAU DE VENTENAC

D26 Ventenac-en-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Cet été, le château de Ventenac-en-Minervois vous ouvre à nouveau ses portes pour des soirées inoubliables !

Thème Soiré blanche avec tout le monde en blanc.

Ce samedi, venez décompresser autour d’un verre de vin et profitez du thème de la Vinguette.

Réservation conseillée.

.

D26 Ventenac-en-Minervois 11120 Aude Occitanie +33 7 68 78 26 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, the Château de Ventenac-en-Minervois is once again opening its doors for unforgettable evenings!

Theme: White Night—everyone in white.

This Saturday, come unwind with a glass of wine and enjoy the Vinguette theme.

Reservations recommended.

L’événement SOIRÉE BLANCHE LA VINGUETTE DU CHÂTEAU DE VENTENAC Ventenac-en-Minervois a été mis à jour le 2026-06-11 par