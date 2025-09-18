Soirée blanche Résidence Domitys La Palangre Le Tréport
Soirée blanche Résidence Domitys La Palangre Le Tréport jeudi 18 septembre 2025.
Soirée blanche
Résidence Domitys La Palangre 2 Rue François Mitterrand Le Tréport Seine-Maritime
Début : 2025-09-18 18:30:00
fin : 2025-09-18
2025-09-18
Soirée dansante animée par Anthony Lepez. Repas, tenue blanche souhaitée. Inscriptions obligatoires. Tarif 25€ .
Résidence Domitys La Palangre 2 Rue François Mitterrand Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 00 00 50 anastassia.cointrel@domitys.fr
