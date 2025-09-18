Soirée blanche Résidence Domitys La Palangre Le Tréport

Soirée blanche Résidence Domitys La Palangre Le Tréport jeudi 18 septembre 2025.

Soirée blanche

Résidence Domitys La Palangre 2 Rue François Mitterrand Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 18:30:00
fin : 2025-09-18

Date(s) :
2025-09-18

Soirée dansante animée par Anthony Lepez. Repas, tenue blanche souhaitée. Inscriptions obligatoires. Tarif 25€   .

Résidence Domitys La Palangre 2 Rue François Mitterrand Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 00 00 50  anastassia.cointrel@domitys.fr

English : Soirée blanche

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée blanche Le Tréport a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers