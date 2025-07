Soirée blanche Limeuil

Soirée blanche Limeuil dimanche 10 août 2025.

Soirée blanche

Place du port Limeuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Soirée blanche organisée par l’amicale du RPI des deux rivières sur le port de Limeuil. Tenue blanche exigée. Soirée musicale avec Dj JB. Food truck et buvette. Apportez vos couverts .

Rendez-vous pour une soirée chic et conviviale au profit de l’amicale des écoles!

Au programme

Buvette et food truck;

Ambiance musicale;

Tenue blanche et déco;

Une soirée festive à partager en famille ou entre amis dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .

Place du port Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 30 89

English : Soirée blanche

White evening organized by the amicale du RPI des deux rivières on the Limeuil harbor. White dress required. Musical evening with Dj JB. Food truck and refreshments. Bring your own cutlery.

German : Soirée blanche

Soirée blanche (Weißer Abend), organisiert vom Freundeskreis des RPI des deux rivières am Hafen von Limeuil. Weiße Kleidung wird verlangt. Musikalischer Abend mit Dj JB. Food Truck und Getränkestand. Bringen Sie Ihr Besteck mit.

Italiano :

Serata in bianco organizzata dall’Amicale du RPI des deux rivières al porto di Limeuil. È richiesto l’abito bianco. Serata musicale con Dj JB. Camioncino e bar per rinfreschi. Portare le posate.

Espanol : Soirée blanche

Velada blanca organizada por la amicale du RPI des deux rivières en el puerto de Limeuil. Se requiere vestimenta blanca. Velada musical con Dj JB. Food truck y bar de refrescos. Traiga sus cubiertos.

