Soirée Blanche Plan d’eau Les Grésilles Nantheuil

Informations pratiques

Nantheuil

Soirée Blanche

Plan d’eau Les Grésilles 245 allée des loisirs Nantheuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le temps d’une nuit, la Guinguette se transforme pour vous faire vivre une soirée unique

Des cocktails créés spécialement pour l’occasion

Une carte exclusive avec planches apéro, tapas et autres gourmandises à partager et à 20h, concert de Matéis

Le temps d’une nuit, la Guinguette se transforme pour vous faire vivre une soirée unique

Des cocktails créés spécialement pour l’occasion

Une carte exclusive avec planches apéro, tapas et autres gourmandises à partager

À partir de 17h, profitez de la soirée comme vous le souhaitez Réservez une table pour être installé confortablement Ou jouez le jeu jusqu’au bout venez avec votre plaid ou votre serviette et installez-vous sur le plan d’eau pour profiter d’un pique-nique chic en blanc

Ce soir-là, le plan d’eau est à vous profitez de chaque espace pour vivre la soirée à votre façon

À 20h, place au concert avec le groupe Mateis mangez, buvez, dansez…

Parking gratuit à partir de 18h pour profiter de la soirée en toute tranquillité

Une seule règle venir habillé en blanc .

Plan d’eau Les Grésilles 245 allée des loisirs Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 16 58 92

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English : Soirée Blanche

For one night only, La Guinguette transforms to offer you a unique evening

Cocktails created especially for the occasion

An exclusive menu featuring appetizer platters, tapas, and other delicacies to share, and at 8 p.m., a concert by Mat%E9is

L’événement Soirée Blanche Nantheuil a été mis à jour le 2026-06-29 par Isle-Auvézère