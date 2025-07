Soirée Blanche Saint-Mihiel

Soirée Blanche Saint-Mihiel vendredi 1 août 2025.

Soirée Blanche

Saint-Mihiel Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-01 18:00:00

Soirée Blanche à la ferme Polmard le vendredi 1er Août

Au programme :

– Barbecue à volonté, cocktail sans alcool & eau, tartares, salades… (55€)

– Bar à vin

– Concert

– Bonne humeur garantie

Réservez vite, les places sont limitées !

03 29 89 10 83 (de 8h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00)

06 71 39 70 09Tout public

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 71 39 70 09

English :

Soirée Blanche at Polmard Farm on Friday, August 1

On the program:

– All-you-can-eat barbecue, non-alcoholic cocktails & water, tartars, salads… (55?)

– Wine bar

– Concert

– Good mood guaranteed

Book fast, places are limited!

03 29 89 10 83 (8.30am to 12.30pm and 3pm to 7pm)

06 71 39 70 09

German :

Soirée Blanche auf dem Bauernhof Polmard am Freitag, den 1. August

Auf dem Programm stehen:

– Barbecue nach Belieben, alkoholfreie Cocktails & Wasser, Tartar, Salate… (55?)

– Wein-Bar

– Konzert

– Gute Laune garantiert

Reservieren Sie schnell, die Plätze sind begrenzt!

03 29 89 10 83 (von 8:30 bis 12:30 Uhr und von 15:00 bis 19:00 Uhr)

06 71 39 70 09

Italiano :

Soirée Blanche alla Fattoria Polmard venerdì 1 agosto

In programma:

– Barbecue a volontà, cocktail analcolici e acqua, tartara, insalate… (55?)

– Bar del vino

– Concerto

– Buon umore garantito

Prenotate in fretta, i posti sono limitati!

03 29 89 10 83 (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00)

06 71 39 70 09

Espanol :

Soirée Blanche en la granja de Polmard el viernes 1 de agosto

En el programa:

– Barbacoa libre, cócteles sin alcohol y agua, tartares, ensaladas… (55?)

– Bar de vinos

– Concierto

– Buen humor garantizado

Reserva rápido, ¡las plazas son limitadas!

03 29 89 10 83 (de 8.30 a 12.30 y de 15.00 a 19.00)

06 71 39 70 09

