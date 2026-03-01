Soirée Blanquette à Berrien.

Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-03-28 22:30:00

Date(s) :

2026-03-28

L APE de Berrien organise un repas le Samedi 28 Mars à la salle Asphodèle de Berrien.

On compte vraiment sur votre participation!

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Les commandes peuvent etre prises par SMS au 06.12.57.01.25 ou 07.88.74.82.14 ou par MP (N oubliez pas d’indiquer votre Nom Prénom Nombre de parts etc..)

Merci beaucoup

Le bureau Ape Ecole Jean Caer .

Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 6 12 57 01 25

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English : Soirée Blanquette à Berrien.

L’événement Soirée Blanquette à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-03-11 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ