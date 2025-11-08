Soirée blind test à Capdenac-le-Haut Capdenac

Soirée blind test à Capdenac-le-Haut

salle des fêtes Capdenac Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-11-08 19:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Venez tester vos connaissances musicales lors d’une soirée blind test conviviale, suivie d’une animation dansante. L’ambiance est assurée par Disco’Flo. Un repas complet vous sera servi dans la bonne humeur. .

salle des fêtes Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 6 77 79 46 96

English :

Come and test your musical knowledge in a friendly blind test evening, followed by dancing entertainment

German :

Testen Sie Ihr musikalisches Wissen bei einem geselligen Blindtest-Abend mit anschließender Tanzanimation

Italiano :

Venite a mettere alla prova le vostre conoscenze musicali in una serata amichevole al buio, seguita da balli

Espanol :

Venga a poner a prueba sus conocimientos musicales en una amistosa velada de pruebas a ciegas, seguida de baile

